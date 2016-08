Platz 2 für Kristin Hetfleisch in Marbachegg

28.08.2016, 08:21 Uhr

Jacqueline Gerlach gewinnt Riesentorlauf vor Kristin Hetfleisch.

OBERDORF. Bei herrlichem Sonnenschein und tollem Blick auf die schweizer Bergwelt fanden am Samstag am Marbachegg ein Weltcup-Riesentorlauf statt. Der Sieg bei den Damen ging an Jacqueline Gerlach. Die Oberdorferin Kristin Hetfleisch eroberte Rang 2 vor der Slowakin Barbara Mikova.Bei den Herren siegte der Weltcupführende Italiener Edoardo Frau vor Lokalmataor Stefan Portmann und dem Tiroler Hannes Angerer. Marc Zickbauer verbesserte sich im zweiten Lauf vom siebenten auf den vierten Rang. Der Neudörfler Michael Stocker ist bei den Rennen nicht am Start.Heute folgt noch jeweils ein Super G.