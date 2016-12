Redwell Gunners feiern 8. Sieg in Folge

31.12.2016, 09:43 Uhr

Das Team von Chris Chougaz revanchierte sich für die Heimniederlage bei den Bulls

Führung wechselte mehrmals

OBERWART. Eine 48:70-Heimpleite im November gegen die Kapfenberg Bulls bedeutete die letzte Niederlage für Oberwarts Basketballer in der Meisterschaft. In Kapfenberg planten die Gunners eine Revanche und den 8. Sieg in Folge und damit einen entsprechenden Abschluss eines sensationellen Sportjahres mit Cupsieg und Meistertitel, sowie Aufstieg im Europacup.Bereits im ersten Viertel wogte das Spiel hin und her. Die Bulls gehen in Front, doch die Gunners kontern. Die Führung wechselte, doch nach zehn Minuten hielten die Oberwarter einen 19:15-Vorsprung.Diesen bauten die Gunners auf bis zu sieben Punkte aus, doch Woschank brachte die Bulls zurück und diese gingen mit 31:30 in Führung. Zur Pause stand es nach Cumberbatch-Freiwurf 33:33.

Gunners mit mehr Luft

Europacup gegen Nikosia

Nach Wiederbeginn stand zunächst Jackson im Mittelpunkt eines 9:3-Runs, doch Woschank hielt die Bulls im Rennen. McNealy gelang eine kleine Vorentscheidung, auch wenn Krämer Kapfenberg erneut heranwarf. Blazevic und Cumberbatch schickten Oberwart mit einem Siebenpunkte-Polster (55:48) ins Schlussviertel.Die letzten zehn Minuten beginnen mit Punkten der Gunners und es stand bereits 60:48. Zwischenzeitlich kamen die Bulls wieder heran, doch Jackson und McNealy bleiben weiter cool und punkten für Oberwart. Am Ende gewinnen die Gunners verdient mit 69:62 und gehen mit einem weiteren Sieg - dem 8. in Folge - sowie der klaren Tabellenführung ins Neue Jahr.McNealy 17, Jackson 16 (8 reb), Cumberbatch 12, Blazevic 8, Käferle 8, Traylor 6, Kuakumensah 2Vujosevic 21, Woschank 12, Jamar 10, Baptiste 8, Coffin 6, Krämer 5Am Mittwoch, 4. Jänner, geht es für die Redwell Gunners weiter im FIBA Europe Cup. Um 19 Uhr treffen sie auf Apoel Nikosia und hoffen auf den ersten Sieg in der 2. Gruppenphase.Aufgrund des Europacupeinsatzes kommt es zu einigen Spielverschiebungen in der Meisterschaft. Das Heimspiel gegen Fürstenfeld (6.1.) wurde auf 2. Feber verschoben (19.30 Uhr). Das Auswärtsspiel gegen Vienna (27.1.) wird am 2. März (19.30 Uhr) ausgetragen. Das Heimspiel gegen Kapfenberg (4.3.) wurde auf den 5. März (17 Uhr) verlegt.