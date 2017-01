Redwell unterstützt Special Olympics-Teilnehmer der Dornau

21.01.2017, 07:56 Uhr

Die Redwell Manufaktur GmbH in Rotenturm unterstützt Stocksportmannschaft der Dornau.

ROTENTURM/DORNAU. Die Redwell Manufaktur GmbH, Hersteller der gleichnamigen Infrarotheizungen, mit Sitz in Rotenturm unterstützt die Sportunion Wohnheim Dornau für die Special Olympics.Special Olympics ist mit rund 2700 Athleten aus 107 Nationen die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die World Winter Games finden heuer vom 14.-25.03.2017 in der Steiermark statt.

Sportliches Highlight

Die Teilnahme an diesem internationalen Event der Extraklasse ist ein sportliches Highlight für die Mannschaft des Wohnheims Dornau.Die Trainer Hedwig und Werner Laschober bestätigen: „Wir sind sehr stolz, dass das Team so ehrgeizig und motiviert trainiert! Ohne finanzielle Unterstützung wäre die Beteiligung allerdings nicht möglich. Ich freue mich, dass es in der Region Unternehmen gibt, die soziale Verantwortung übernehmen. Ein besonderes Dankeschön gilt Redwell, die mit der Übernahme der Kosten für das notwendige Sportmaterial der Stocksportmannschaft einen wichtigen Beitrag für die Teilnahme geleistet hat.“