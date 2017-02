Riesenerfolg für den Nachwuchs des UTTC Oberwart

06.02.2017, 17:51 Uhr

Für die Bundesligaherren geht es am Samstag und Sonntag international und national weiter.

OBERWART. Am Sonntag wurde die 2. Bgld. Nachwuchsliga in Oberwart in drei Gruppen ausgetragen und der Nachwuchs des UTTC Oberwart war wieder einmal sehr erfolgreich!Michael Seper konnte seinen 1. Platz in der 1. Gruppe souverän verteidigen! Tobias Weninger erreichte zum ersten Mal einen Stockerlplatz und schaffte den 3. Platz in der 1. Gruppe! Hanna Huss erkämpfte in der 2. Gruppe den 4. Platz und Erik Fellinger hatte bei seinem ersten Antreten schon Teilerfolge und schaffte den 8. Platz in der 3. Gruppe!

Intercup und Bundesliga

Nach der Winterpause startet auch das Bundesliga-Herrenteam in die Frühjahrssaison.Am Samstag, 11.02.2017, geht es im Intercup gegen Sarajevo, Beginn: 15.00 Uhr und am Sonntag, 12.02.2017, wartet in der Bundesliga Cupsieger und Herbstmeister Stockerau, Beginn: 12.00 Uhr."Im Europacup ist unser Saisonziel zum achten Mal das Final-Four zu erreichen und dazu müssen wir Sarajevo zu Hause schlagen. Die Aufgabe wird sicherlich nicht leicht, denn Sarajevo hat eine routinierte Mannschaft und daher brauchen wir unsere Fans für dieses wichtige Spiel! Gegen die Topmannschaft SG Stockerau mit dem Verteidigungskünstler Chen Weixing wird es am Sonntag für uns sehr sehr schwer werden zu punkten", sagt Obm. Franz Felber.