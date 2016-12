SC Pinkafeld holt erste Masterspunkte in Oberwart

17.12.2016, 23:06 Uhr

Der SC Pinkafeld belegte am Samstag beim Regionalturnier 2 in Oberwart, einem Qualifikationsturnier für das Hallenmasters, den zweiten Platz und konnte somit 77 Masterpunkte auf seinem Konto verbuchen.

Junge Pinkafelder Mannschaft gewann die Vorrunde

Die Mannschaft des SCP bestand bei diesem Turnier aus Spielern der U23 und der Kampfmannschaft, wobei Kapitän Dominik Luif der einzige Akteur bei den Pinkafeldern war, der schon mehr als 20 Lenze zählt.

Im Finale trafen die beiden ältesten Fußballvereine des Burgenlandes aufeinander

Die Vorrunde konnten die jungen Pinkafelder mit drei Siegen gegen den SV Neuberg, SV Ollersdorf und AKA Burgenland U18 als Gruppensieger absolvieren. Ebenso souverän wurde im Halbfinale der SV Güssing bezwungen.Das Finale gestalteten mit den Hausherren, dem SV Oberwart, und dem SC Pinkafeld nicht nur zwei ewige Konkurrenten sondern auch die beiden ältesten Fußballvereine des Burgenlandes, die 2017 (vielleicht gemeinsam) ihr 105-jähriges Gründungsjubiläum feiern werden.Die Routiniers des SVO, Marc Farkas und Thomas Herrklotz, schossen die Hausherren in der ersten Halbzeit rasch in Führung. Julian Knapp, der beste Techniker auf Seiten der Gäste, konnte noch vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen. In Halbzeit Zwei legte Marc Farkas wieder nach und abermals war es Julian Knapp, der mit seinem zweiten Treffer den SCP im Spiel hielt. Chancen für den Sieg gab es hüben wie drüben. Die Entscheidung fiel mit dem Ausschluss von Pinkafelds Tormann Andreas Diridl erst in der letzten Spielminute, als er bei einem Konter des SVO die Notbremse ziehen musste.So gewann der SV Oberwart im Endeffekt verdient sein Heimturnier und qualifizierte sich somit ziemlich sicher für das Hallenmasters, das am 14. Jänner in Oberwart stattfinden wird. Die 77 Punkte, die der SC Pinkafeld für seinen zweiten Platz einheimste, werden wohl noch nicht für das Mastersfinale reichen, allerdings hat der Verein noch zwei Chancen, um seinen Punktestand aufzubessern.