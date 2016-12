Sieg und Niederlage für die Wild Volleys Oberschützen

18.12.2016, 08:20 Uhr

Gegen TSV Hartberg 3 gaben sich die jungen Oberschützerinnen keine Blöße und siegten souverän in drei Sätzen (25:12, 25:20, 25:13). Gegen das Topteam aus Frohnleiten konnten die Wild Volleys im ersten Satz mit fulminantem Start mit 25:17 gewinnen. Im zweiten Satz kamen die Gäste besser ins Spiel und holten sich diesen mit 25:20. Die Sätze drei und vier gingen mit 10:25 und 25:27 ebenfalls an den neuen Tabellenführer. Die Wild Volleys liegen mit Rang 2 voll im Rennen um das Aufstiegsplayoff in die 2. Steirische Landesliga.