Sportler des Bezirks-Wahl 2016 - Die Top 5

28.12.2016, 00:00 Uhr

Am 19. Dezember 2016 endete die 6. Sportler des Bezirks-Wahl. Nun werden die Top 5 im Gesamtergebnis veröffentlicht.

BEZIRK OBERWART. Die "Sportler des Bezirks"-Wahl fand zum mittlerweile 6. Mal statt. In drei Kategorien Sportler, Sportlerin und Mannschaft erfolgten jeweils zehn Nominierungen. Aus diesen wählten die Online-User von meinbezirk.at (erstmals über ein Voting-Tool) und eine Fachjury (bestehend aus Vertretern der Bezirksblätter, Sponsoren und Sportexperten) die Sieger.Mittels einem Wertungspunktesystem wurden beide Wertungen zusammengefasst und ein Gesamtergebnis ermittelt. Dieses wird im Anschluss an die Siegerehrung im Jänner bekanntgegeben. Die Top 5 der drei Kategorien werden aber bereits jetzt in alphabetischer Reihenfolge veröffentlicht.

Die Besten Fünf

Bernd Wiesberger (Golf), Clemens Bauer (Radsport), Gernot Kerschbaumer (Orientierungslauf), Nico Wiener (Bogenschießen), Quincy Diggs (Basketball)Ivonne Wiener (Leichtathletik), Kristin Hetfleisch (Grasski), Lilli Ochsenhofer (Dressurreiten), Tatjana Imrek (Radsport), Verena Eberhardt (Radsport)FC Südburgenland (Frauenfussball), HSV Pinkafeld Herrenteam (Orientierungslauf), Redwell Gunners Oberwart (Basketball), UTTC Oberwart (Tischtennis), Wild Volleys Oberschützen (Volleyball)