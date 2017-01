Sportpsychologie-Premiere am bssm Oberschützen

30.01.2017, 19:47 Uhr

Schüler der 8.s-Klasse absolvierten die erste Sportpsychologie Modulserie.

OBERSCHÜTZEN. Am 19.1.2017 endete am Burgenländischen Schule und Sport Modell (bssm) für die SchülerInnen der 8.s die erste Sportpsychologie Modulserie (2013-2017).Seit 2013 bietet das bssm als Mitglied des Verbandes Österreichischer Nachwuchssport-Modelle (VÖN) den jungen NachwuchssportlerInnen neben den traditionellen Vormittagstrainings, in denen sie ihre Athletik verbessern, auch die Möglichkeit, ein mentales Rüstzeug für die Bewältigung sportlicher Herausforderungen zu erlangen.

40 Übungseinheiten

Unter der Leitung von Christina Lechner vom Österreichischen Bundesnetzwerk Sportpsychologie absolvierten Anna Fuhrmann, Ivonne Wiener und Co. von der 5. bis zur 8. Klasse insgesamt 40 Übungseinheiten in Workshop-Form.Dabei ging es um Themen wie Motivation, Konzentration, Emotionsregelung, Selbstgesprächssteuerung, positive Kommunikation, Verbesserung von Bewegungsabläufen, Entwicklung erwünschter wettkampfspezifischer Gedanken, Konfliktlösungen, Entspannungs- und Aktivierungsübungen. Die feierliche Dekretverleihung fand am 19.1. statt.