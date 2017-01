Team GETSGO II gewinnt erstes Bezirksblätter Basketball-Hobbyturnier

29.01.2017, 10:49 Uhr

Sieben Teams spielten um den Titel. Am Ende wurde dieser im GETSGO-internen Duell entschieden.

OBERWART. Am Samstag, 28. Jänner, veranstalteten die Bezirksblätter Burgenland gemeinsam mit den Redwell Gunners Oberwart das erste "Bezirksblätter Hobbyturnier" in der Sporthalle Oberwart.Sieben Teams nahmen daran teil - eines musste kurzfristig absagen - und spielten zunächst in zwei Vorrundengruppen um die Plätze. "Der Spaß soll dabei im Vordergrund stehen und das Turnier ein Fixpunkt in den nächsten Jahren werden. Es freut mich, dass mit den Wild Cats auch ein Team aus Wien und Deutschkreutz mit dabei sind. Ein großes Danke auch an unsere Fans, die gleich vier Teams stellten. Basketball verbindet", meinte Gunners-Manager Andi Leitner.

Voller Einsatz und viele Körbe

Stimmen zum Turnier

Ergebnisse

Gesamtwertung

In Gruppe A trafen Getsgo I, das Bezirksblätter-Team und Blue-White-Gunfire I aufeinander. In Gruppe B Getsgo II, Blue-White-Gunfire II, Deutschkreutz und Wild Cats. Unterstützt wurden die Teams von den Gunners-Spielern Cedric Kuakumensah, Chris McNealy, Derek Jackson, Georg Wolf und Renato Poljak.Fürs Spiel um Platz 3 qualifizierten sich die Bezirksblätter und Blue-White-Gunfire II. Pech hatten die Bezirksblätter, die im zweiten Gruppenspiel zwei verletzungsbedingte Ausfälle verzeichneten und so noch in der Overtime Platz 1 verloren. "Komplett hätten wir sicher gewonnen und auch im Finale eine gute Figur gemacht", meinte Andi Leitner etwas zerknirscht. So blieb Blue-White-Gunfire II mit 37:28 siegreich und holte sich Rang 3.Das Finale bestritten die Teams Getsgo II und Getsgo I als Gruppensieger im internen Duell, wobei am Ende das Team II klar mit 33:18 gewann."Wir bedanken uns bei den Bezirksblättern für dieses tolle Turnier. Es hat Spaß gemacht, sich gegen Mannschaften aus Wien und dem Burgenland freundschaftlich zu messen. Was mich sehr stolz macht ist der Umstand, dass Stadtschlaining zwei Finalisten stellen durfte und der Fanclub der Gunners mit vier Fan-Mannschaften vertreten war. Oberwart ist Basketball!", meinte dazu Michael "Mike" Artner vom Siegerteam."Das gestrige Bezirksblätter Hobby-Basketballturnier war eine tolle und sehr gelungene Veranstaltung. Spaß und Freude am Basketball mit Freunden und anderen Gleichgesinnten war angesagt. Mit unseren Profi-Coaches hob sich natürlich das Spielniveau gleich auf ein ganz anderes Level. Einen großen Dank an das Team der Bezirksblätter für die Organisation! Im nächsten Jahr sind wir gerne wieder dabei!", meint Martin Pröll, Obmann vom Fanclub Blue-White Gunfire.Gruppe A ("Michi"): Bezirksblätter - Blue-White-Gunfire I 21:13, Getsgo I - Blue-White-Gunfire I 21:9, Bezirksblätter - Getsgo I 22:27* (22:22)Gruppe B ("Strini"): Blue-White-Gunfire II - Wild Cats 22:10, Getsgo II - Deutschkreutz 24:20, Deutschkreutz - Blue-White-Gunfire II 24:25, Getsgo II - Wild Cats 28:10, Deutschkreutz - Wild Cats 29:15, Blue-White-Gunfire - Getsgo II 19:25*nach OvertimeSpiel um Platz 3: Bezirksblätter - Blue-White-Gunfire II 28:37Finale: Getsgo I - Getsgo II 18:331. Getsgo II2. Getsgo I3. Blue-White-Gunfire II4. Bezirksblätter5. Deutschkreutz6. Blue White Gunfire I7. Wildcats Vienna