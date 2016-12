Welgersdorf durfte am Ende jubeln

26.12.2016, 00:00 Uhr

In der 2. Klasse A Süd krönte sich Welgersdorf vor Redlschlag zum Herbstmeister. Kirchfidisch liegt mit Platz 3 im Spitzenfeld.

BEZIRK OBERWART. Lange schien der Herbstmeister offen, doch eine Runde vor Schluss schaffte Welgersdorf im direkten Duell gegen Wolfau mit einem 3:1-Auswärtssieg den entscheidenden Run. Mit dem 2:1 zuhause gegen Mischendorf krönte sich Welgersdorf schließlich zum Herbstmeister.Wolfau rutschte nach einer weiteren Niederlage noch hinter Redlschlag, Zuberbach und Markt Neuhodis zurück. Diese Vier werden wohl mit Hannersdorf den Versuch im Frühjahr starten, den Winterkönig noch zu ärgern und vom Thron zu stoßen.

Hochart mit "Roter Laterne"

Kirchfidisch guter Dritter

Beste Torschützen

Herbst-Bezirksteam der 2. Klasse

Um die Einstelligkeit am Ende der Saison rittern mit Siget, Deutsch Schützen, Mischendorf und Kroisegg wohl noch vier Mannschaften, wobei auch Bernstein mit einer starken Rückrunde noch nach vor preschen kann, liegt das Team doch nur sechs Zähler hinter den Schützern auf Rang 9.Schachendorf blieb mit einem klaren 4:1 in Mariasdorf im letzten Spiel von der "Roten Laterne" verschont und kann mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten Hochart (mit Toptorjäger Milan Fülöp) in die Rückrunde starten. Dennoch wird auch der Kampf am Tabellenende im Frühjahr noch für Brisanz sorgen - denn Letzter will am Ende wohl niemand sein.Das einzige Bezirksteam in der 2. Klasse B Süd hielt sich wie in den Vorjahren ganz vorne in der Tabelle. Heuer holte sich das überragende Team von Tobaj mit zehn Siegen und nur einem Remis souverän den Herbstmeistertitel.Strem liegt bereits mit sieben Punkten dahinter auf Platz 2 und Kirchfidisch blieb trotz einem 1:5-Debakel bei Minihof-Liebau auf Rang 3 im Herbst. Gemeinsam mit Sulz und eventuell Wallendorf wird es für die Fidischer noch um Platz 2 am Ende der Saison gehen.15 Tore: Andras Varga (Dt. Schützen), Milan Fülöp (Hochart)14 Tore: Andras Nagy (Redlschlag), Laszlo Bacsi (Welgersdorf)13 Tore: Bruno Piskac (Kroisegg), Balazs Nemeth (Mischendorf)12 Tore: Tadej Strelec (Wolfau)10 Tore: Matthias Kappel (Mariasdorf)13 Tore: Joze Benko (Minihof-Liebau), Gergö Pehr (Strem)12 Tore: Martin Boa (Sulz)11 Tore: Denis Svaljek (Tobaj)10 Tore: Philipp Toth (Kirchfidisch), Nino Kos (Tobaj)Peter Racz (Welgersdorf) - Abdul Shakul Rufai (Wolfau), Marcel Klepits (Hannersdorf), Michael Knabel (Welgersdorf) - Philipp Toth (Kirchfidisch), Darko Pavlinovac (Zuberbach), Laszlo Bacsi (Welgersdorf), Daniel Szabo (Redlschlag) - Milan Fülöp (Hochart), Andras Varga (Dt. Schützen), Andras Nagy (Redlschlag)