9.500 Euro für den Sterntalerhof in Kitzladen

27.01.2017, 13:49 Uhr

Das eo unterstützt die Kinderhospiz in Kitzladen mit ihrer Weihnachtsaktion

OBERWART/KITZLADEN. Die Weihnachtszeit stand 2016 wieder ganz unter dem Motto „EO unterstützt den Sterntalerhof!“Für die EO-Gutscheine gab es die wunderschöne Goldhülle um 1 Euro, der zur Gänze in der Sterntalerhof-Spendenbox landete! Sehr viele Kundinnen und Kunden haben sich für diese Verpackung entschieden – viele haben wesentlich mehr gespendet!"Das EO bedankt sich auch sehr herzlich bei Shop- und Geschäftspartnern, die an der Aktion teilgenommen haben. Nur durch die Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer können nun 9.500 Euro an den Sterntalerhof übergeben werden", erklärte Centerleiterin Alexandra Wieseneder.