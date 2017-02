Bad Tatzmannsdorf weiter klare Tourismus-Nummer 1 im Burgenland

04.02.2017, 13:00 Uhr

Bezirk Oberwart verzeichnet ein Nächtigungsplus. Auch die größte Tourismusgemeinde im Burgenland konnte Ankünfte und Übernachtungen steigern.

Nummer 1 ist Tatz



Hoher Zuwachs in Bernstein

BEZIRK OBERWART (ms). Mit über drei Millionen Nächtigungen war 2016 im Tourismus ein Rekordjahr. Auch im Bezirk Oberwart konnten Zuwächse von 2,2 Prozent verzeichnet werden. Insgesamt gab es in den Berichtsgemeinden 590.832 Übernachtungen, 2015 waren es 578.395.Bad Tatzmannsdorf blieb auch 2016 die klare Nummer 1 im burgenländischen Tourismus mit 528.352 Übernachtungen, einem Plus von 3,3 Prozent (16.770) gegenüber dem Jahr 2015. Auch die Ankünfte sind um 6,2 Prozent gestiegen."Es ist ein Zusammenspiel von Gemeinde, den Betrieben und Marketing. In allen Betriebstypen - Kur, Wellness und Privatbetriebe - gab es Steigerungen. Auch die Imagekampagne hat sicher ihriges dazu beigetragen, denn es kamen rund 6.800 Gäste mehr als 2015. Die vielseitigen Produkte und der gut Ruf von Bad Tatzmannsdorf haben ebenso einen wichtigen Anteil. Bedeutend ist aber nicht nur ein Zuwachs an Nächtigungen, sondern die steigende Wertschöpfung. Bad Tatzmannsdorf bietet eine sehr gute Leistung zu einem fairen Preis. Das schätzen unsere Gäste", betont Tourismusdirektor Dietmar Lindau."Im AVITA konnten wir sowohl die Anzahl an Tagesgästen als auch bei den Nächtigungen um rund fünf Prozent steigern. Auch die Wertschöpfung hat sich dadurch erfreulicherweise erhöht", meint AVITA Resort-GF Peter Prisching.Den prozentuell stärksten Zuwachs bei den Übernachtungen gab es in Bernstein mit 48,6 Prozent von 1.332 auf 1.980."Durchs Madonnenschlössl und den Köglhof haben wir rund 60 neue Betten. Das wirkt sich natürlich bei den Gästezahlen aus. Auch Bernstein als Ausflugsdestination erfuhr dadurch eine Aufwertung. Fürs heurige Jahr haben sich bereits wieder einige Schülergruppen angesagt, auch Edelserpentin steigt wieder im Interesse der Leute. Das merke ich im eigenen Betrieb. Es wird 2017 auch wieder einige Veranstaltungen in der Gemeinde geben", so Bgm. Renate Habetler.Starke Steigerung verzeichneten auch Oberwart (+18,6 Prozent), Stadtschlaining (+15,8 Prozent) und Großpetersdorf (+13,4 Prozent).

Höchste Rückgänge

Die Top 10 Gemeinden (Übernachtungen)

Die Top 10 Gemeinden (Gästeankünfte)

Das größte Minus 2016 musste Rechnitz (-64,2 Prozent) hinnehmen, knapp gefolgt von Unterkohlstätten (-63,1 Prozent). Deutsch Schützen-Eisenberg verlor 14,8 Prozent.Für den Rechnitzer Neo-Bürgermeister Martin Kramelhofer war ein wesentlicher Grund das schlechte Wetter im Sommer: "Der Dauerregen hat nur wenige Gäste an den Badesee gelockt und auch sonst kamen deutlich weniger Tagesgäste. Ansonsten kann ich wenig dazu sagen, da ich erst seit kurzem Bürgermeister bin. Ich bin aber für 2017 zuversichtlich, dass es wieder besser wird.""In erster Linie war es das Schlechtwetter, aber auch das Koasaschlössl am Eisenberg war bis März/April geschlossen. Da fehlten uns 22 Betten und das ist bei insgesamt etwa 120 in der Gemeinde jede Menge. Sofern das Wetter mitspielt, bin ich überzeugt, dass wir 2017 wieder zulegen werden", erklärt Tourismusobm. Vizebgm. Herbert Weber.1. Bad Tatzmannsdorf 528.352 (+3,3%)2. Pinkafeld 16.139 (-7,1%)3. Großpetersdorf 12.185 (+13,4%)4. Stadtschlaining 6.877 (+15,8%)5. Deutsch Schützen-Eisenberg 6.728 (-14,8%)6. Oberwart 5.693 (+18,6%)7. Neustift/Lafnitz 3.570 (-5,5%)8. Kohfidisch 2.598 (+0,2%)9. Oberschützen 2.112 (+4,6%)10. Bernstein 1.980 (+48,6%)1. Bad Tatzmannsdorf 112.376 (+6,2%)2. Pinkafeld 9.628 (+15,4%)3. Großpetersdorf 8.143 (+15,5%)4. Deutsch Schützen-Eisenberg 3.422 (-21,6%)5. Oberwart 2.667 (+25,4%)6. Stadtschlaining 2.586 (+40,8%)7. Neustift/Lafnitz 2.127 (-5,5%)8. Loipersdorf-Kitzladen 1.548 (-0,1%)9. Kohfidisch 1.325 (+21,4%)10. Oberschützen 1.034 (+20,5%)