Exkursion der 2HLW-Klassen nach Graz

23.12.2016, 12:00 Uhr

Erster Programmpunkt war die Besichtigung des Flughafens Graz, wo mit einer umfassenden Führung die Arbeits- und Funktionsweise eines Flughafens dargestellt wurde. Die Schülerinnen und Schüler zeigten größtes Interesse an den betrieblichen Abläufen eines Airports und waren erstaunt, dass am Flughafen Graz fast eine Million Passagiere pro Jahr abgefertigt werden.Danach ging es in die Altstadt von Graz, wo in einem spanischen Lokal namens Torona das Mittagessen nicht nur vorzüglich geschmeckt hatte, sondern die SchülerInnen auch auf Spanisch bestellen mussten.Abschließend wurden noch der Grazer Uhrturm, das Landhaus und die Kunsthalle Graz besichtigt. Ein kurzer vorweihnachtlicher Einkaufsbummel rundete die sehr gelungene Exkursion ab.