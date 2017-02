Fortuna Hairstyling eröffnet am neuen Standort in Bad Tatzmannsdorf

15.02.2017, 10:47 Uhr

Sandra Kirnbauer feierte mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Tourismus und Politik die Eröffnung ihres neuen Standortes in Bad Tatzmannsdorf – vormals Friseur Polster.

BAD TATZMANNSDORF. Friseur-Meisterin Sandra Kirnbauer beschäftigt an den drei Standorten Rechnitz, Lockenhaus und Bad Tatzmannsdorf neun Mitarbeiterinnen, außerdem übt sie noch das Gewerbe der Humanenergethik aus.„Meine Familie kann auf eine erfolgreiche, mehr als 100-jährige Tradition als Friseurbetrieb zurückblicken. Mit diesem neuen Standort im Herzen von Bad Tatzmannsdorf mache ich einen weiteren Schritt in eine positive zukünftige Entwicklung,“ meinte die aktive Unternehmerin im Gespräch mit Sandra Spiegel, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.

Leistungen

Neben Pflege- und Serviceleistungen rund ums Haar bietet Fortuna Hairstyling in dieser Filiale auch Kosmetik für „Sie und Ihn“ sowie Fußpflege nach medizinischen Richtlinien. Dieses Angebot wird vom Beauty-Studio Flamingo erbracht.