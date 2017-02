HTL-Übungsfirma „IT4You“ gewinnt Marketing-Wettbewerb in der Schweiz

06.02.2017, 21:23 Uhr

Hohe Wirtschaftskompetenz der HTL-Schüler wird durch Sieg bei Wettbewerb bestätigt

Die Wirtschaftsausbildung an der HTL Pinkafeld umfasst in allen vier Abteilungen u.a. Bereiche wie Rechnungswesen, Buchhaltung, Marketing, Organisation, Unternehmensgründung, Mitarbeiterführung und Personalmanagement, Kommunikation und Verhalten innerhalb eines Betriebes, Business-Plan und rechtlich Grundlagen. Diese Ausbildung ist für alle HTL-Absolventen so tiefgehend, dass sie gemäß den gesetzlichen Regelungen der Unternehmerprüfung gleichgestellt ist.Darüber hinaus gibt es an der HTL Pinkafeld so wie an machen HAKs und HLWs eine Übungsfirma und dazu noch – einmalig im Südburgenland! – die Junior Company „LightArt“, die beide wirtschaftliche Abläufe praxisnah umsetzen und üben.Kürzlich konnten die Mitglieder der Übungsfirma „IT4You“ bei einem Marketing-Wettbewerb der Schweizer Firma Coresystems ihr hohes wirtschaftliches Fachkönnen beweisen und holten gleich den 1. Platz nach Pinkafeld.