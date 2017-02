Kammerrätin Maria Portschy aus Podler feierte 50. Geburtstag

08.02.2017, 16:13 Uhr

Präsident Franz Stefan Hautzinger: „Frau Kammerrat Maria Portschy ist bei der Landwirtschaftskammerwahl am 10. März 2013 erstmals als Kammerrätin des ÖVP-Bauernbundes in die Vollversammlung der bäuerlichen Interessenvertretung des Burgenlandes gewählt worden. Sie ist Mitglied im Kontroll- und Betriebsausschuss. In ihrer Funktion ist ihr die sachliche und fachlich fundierte Arbeit sowie eine gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen im Sinne der heimischen Landwirtschaft ein wichtiges Anliegen. Große Engagement legt Maria Portschy auch als Bezirksbäuerin des Bezirkes Oberwart an den Tag. Ich wünsche Frau Kammerrat Maria Portschy zu ihrem runden Geburtstag alles Gute, Gesundheit und viel Glück und hoffe auf eine noch lange andauernde gute Zusammenarbeit mit ihr“, so Präsident Hautzinger.