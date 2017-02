Kaufkraftanalyse zeigt: Raum Oberwart ist für Kunden attraktiv

04.02.2017, 12:20 Uhr

Die Wirtschaftskammer gab auf 2016 eine Kaufkraftanalyse in Auftrag. Die Ergebniss für den Bezirk Oberwart wurden nun präsentiert.

Herausforderungen für den Handel

OBERWART. Die Wirtschaftskammer Burgenland hat nach 2009 und 2013 erneut eine Kaufkraftstudie in Auftrag gegeben. Nun wurden die Ergebnisse für den Bezirk Oberwart in der WK-Regionalstelle präsentiert. Ziel der Veranstaltung war nicht nur die Information, sondern auch die Entwicklung von Strategien für die Zukunft.Studienautor Georg Gumpinger: „Der Handel muss die Chance nützen, mit guter Fachberatung, Produktnischen in eigentümerorientierten Geschäften und innovativen Events die Kunden verstärkt zu binden.“ Bestehende Frequenzbringer, wie zum Beispiel am Mittwoch der Wochenmarkt sollen noch besser genutzt werden. Als eine weitere Zielgruppe sieht er die Tourismusgäste in Bad Tatzmannsdorf: "Sie sind potenzielle Kunden, die ihr Geld gerne in der Region ausgeben."„Der Handel bietet Lebensqualität und Arbeitsplätze. Wir werden uns anstrengen, um mehr Kaufkraft in der Region zu halten und die burgenländischen Handelsunternehmen fit für die Anforderungen der Zukunft, wie etwa den Onlinehandel und die Digitalisierung zu machen“, bekräftigt Spartenobfrau KommR Andrea Gottweis.WK-Regionalstellenobmann Gerald Guttmann: „Diese Veranstaltung war eine gute Möglichkeit, um die Wirtschaft im Bezirk über die Analyse des Ist-Zustands zu informieren und gemeinsam neue Wege anzudenken. Wir wollen als Standort attraktiv bleiben und uns weiterentwickeln. Mit dieser Veranstaltung haben wir einen wichtigen Denkanstoß geliefert. Wir werden mit vereinten Kräften weiter daran arbeiten, damit die Wirtschaft im Bezirk blüht.“

82 Prozent Kaufkraft-Eigenbindung

Internethandel als wichtiger Konkurrent



Oberwarter Innenstadt unattraktiv

Innenstadt attraktivieren

Das gesamte Kaufkraft-Volumen im Bezirk Oberwart umfasste im Jahr 2016 rund 260 Mio. Euro. Von dieser Summe verbleiben 82 Prozent in den Handelsbetrieben des Bezirkes. "Trotz Rückgängen (- 7 Prozent seit 2009) liegt dieser Anteil immer noch sehr hoch und deutlich vor dem Bezirk Eisenstadt mit 75 Prozent und dem Bezirk Oberpullendorf mit 66 Prozent", so Gumpinger.Der Einkaufsraum Oberwart/Unterwart birgt eine große überregionale Bedeutung in sich. Seine Anziehungskraft erstreckt sich auch weit in die benachbarten Regionen im Burgenland und der Steiermark. "Hohe Akzeptanz genießt der Oberwarter Handel auch in den angrenzenden ungarischen Komitaten", betont der Studienautor.Als größte Wettbewerber des Bezirks-Einzelhandels sieht Gumpinger leistungsfähige Einzelhandelsstandorte in der Steiermark (7,5 Prozent der Oberwarter Kaufkraft) sowie der Internethandel (6,5 Prozent) zu benennen. 47,7 Mio. Euro der Bezirkskaufkraft fließen insgesamt ab, rund 3/4 in diese beiden Richtungen.Im Zuge der Kaufkraftstromanalysen wurden die Konsumenten auch eingeladen, die Attraktivität der Innenstädte der wichtigsten zentralen Handelsstandorte zu beurteilen.In den Kategorien „Parkplatzausstattung“ „kompetente Fachberatung“ und „Freundlichkeit“ erreicht die Innenstadt passable Noten. Äußerst kritisch hingegen werden sowohl die „Einkaufsatmosphäre“ und die „Warenvielfalt/Branchenmix“ in der Innenstadt bewertet. "In allen Fällen deutlich schlechter als in der Peripherie. Somit wird die Innenstadt nur mehr von wenigen als attraktiver Einzelhandelsstandort empfunden", fasst Gumpinger zusammen.Dem will Oberwarts Bürgermeister LA Georg Rosner entgegenwirken: „Oberwart hat keinen klassischen historischen Stadtkern. Wir bemühen uns aber, beispielsweise durch die Renovierung des Rathauses und durch die Einrichtung von Begegnungszonen die Innenstadt attraktiver zu gestalten.“Rosner will darüber hinaus professionelle Strukturen für das Stadtmarketing schaffen und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Tourismus weiter intensivieren.