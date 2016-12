Kosthaus 1814 bietet Wein- und Sektsortiment zur Verkostung

20.12.2016, 08:38 Uhr

Weinhof Illa & Oscar Szemes eröffneten in der Schütznerstraße 4 in Pinkafeld ihre neue Schank für Speis und Trank.

Weinhof mit Tradition

PINKEFELD. Bei einer „anständigen Jause“ konnte das Wein- und Sektsortiment verkostet werden. Die Gäste waren vom wunderbaren Ambiente begeistert. Das Gebäude befindet sich direkt neben dem bisherigen Firmensitz der Familie Szemes und wurde für Präsentationen und Verkostungen komplett saniert und adaptiert.Am Weinhof Szemes hat sich in den letzten Jahren viel getan - unter anderem erkennbar am neuen Flaschendesign. Der Name "Oscar Szemes", Sohn von Tibor und Illa Szemes, schmückt jetzt gemeinsam mit dem alten Familienwappen aus dem Jahr 1863 das Etikett des übersichtlichen, sehr feinen Weinsortiments.

Keine eigenen Reben

Als „Négociant Éleveur“ besitzt die Familie Szemes keine eigenen Weingärten. Das Traubenmaterial wird von Vertragswinzern geliefert. Mit ihnen werden von Jahr zu Jahr Verträge abgeschlossen, in denen strenge Qualitätsanforderungen in Bezug auf Rebschnitt, Bodenbearbeitung, Ausdünnung der Reben, bis hin zu einer streng kontrollierten Handlese geregelt werden. Der Ausbau der Weine erfolgt im Reifekeller in Pinkafeld - traditioneller Weise immer im Holzfass.