Lehrlings-Hattrick im Bezirk Oberwart

03.01.2017, 18:00 Uhr

Bester Service, süße Kunstwerke und handwerkliche Maßarbeit bescherten drei Lehrlingen zweimal Gold im Bundeslehrlingswettbewerb und eine Qualifikation für die World Skills 2017.

BEZIRK (kv). Anna Wappel vertrat das Burgenland beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Obertrum in Salzburg und ließ den anderen Kandidaten keine Chance.Konditorlehrling Markus Hutterer von der Bad Tatzmannsdorfer Konditorei Kaplan holte für seine Kreationen beim Bundeslehrlingswettbewerb in Feldkirch in Vorarlberg ebenfalls Gold.Walter Sailer vom Lehrbetrieb Tischlerei Honigschnabel in Wiesfelck belegte beim Bundeslehrlingswettbewerb zwar "nur" Platz 4, qualifizierte sich aber als erster Burgenländer in der Geschichte für den internationalen Lehrlingswettbewerb in Abu Dhabi.

Leidenschaft entdeckt

Von einem Könner ausgebildet

Österreich ist nicht genug

Die 22-jährige Anna Wappel entschied sich zuerst für eine schulische Ausbildung am Musikgymnasium. Während dieser Zeit jobbte sie in den Ferien immer wieder im Rekord Café-Restaurant Pinkafeld, wo sie ihre Begeisterung für den Koch-Kellner-Beruf entdeckte. Nach ihrem Abschluss entschied sie sich für eine Lehre. "Bei Anna waren wir in der glücklichen Lage genau zu wissen, welch hervorrangende Kraft wir ausbilden dürfen", erzählt Chefin Adele Falk lächelnd.Anna Wappel trat zum ersten Mal beim Wettbewerb an, großen Zuspruch bekam sie dabei von ihrer Chefin: "Sie hat einefach eine besondere Ausstrahlung, das kann man nicht lernen." In Salzburg musste sie sich mehreren Aufgaben stellen: Tisch decken, Restaurentservice, Cocktail shaken oder Wein und Spiritousen errichen. Sie tranchierte, filetierte, marinierte und flambierte sich in die Herzen der Fachjury und holte den obersten Stockerlplatz. "Ich liebe den Umgang mit Menschen und vor allem kann ich in der Küche meine Kreativität ausleben", so Anna Wappel.Ein guter Lehrling braucht natürlich auch einen guten Ausbildner und den hat Markus Hutterer mit Christian Kaplan gefunden. War der Chef selbst in der Lehre beim weltberühmten Konditor Karl Schuhmacher, bildet er wiederum meisterhafte Konditoren aus. Hohe Ansprüche aber in entspannter Atmosphäre müssen erfüllt werden, der Lohn ist eine Ausbildung, mit der man alles erreichen kann.In sechs Stunden Arbeitszeit waren eine 2-stöckige Aufsatztorte, eine Aufschnitttorte sowie Modellierarbeiten, getunkte Pralinen und Stückdessert als Wettbewerbsaufgabe in Feldkirch anzufertigen. Die süßen Meisterwerke waren nicht nur schön anzusehen, sondern verzauberten auch den Gaumen der strengen Jury. "Das war das erste Mal überhaupt, dass ein Lehrling von mir an einem Wettbewerb teilgenommen hat. Es ist nicht verpflichtend und natürlich auch mit viel Aufwand verbunden", so Christian Kaplan. Der Lohn für die Mühe ist am Ende auch kein Geld- oder Sachpreis, aber ein unbezahlbarer und ultimativer Beweis seines Könnens im Lebenslauf.Einen Schritt weiter ging Tischlerlehrling Walter Sailer. Jeder Teilnehmer am Bundeslehrlingswettbewerb erhält auch eine Einladung zu den AustrianSkills, bei denen man sich für internationale Berufswettbewerbe in 26 Berufsgruppen qualifiziert. Motiviert von seinem Lehrherren Harald Honigschnabel stellte sich Walter Sailer der Herausforderung.Im Messezentrum Salzburg fertigte er den vorgegebenen Sessel. "Wir haben den Plan vorab zum Üben bekommen, 30 Prozent durften daran verändert werden", erklärt der Musterlehrling. Bestens geschult im Umgang mit Eckverbindungen, Zinken, Schweifungen oder Gratnuten zimmerte er ein sorgfältig gearbeitetes Werkstück, das ihm den Sieg einbrachte. Nächste Station sind daher die WorldSkills, die alle zwei Jahre stattfinden und 2017 in Abu Dhabi aufgetragen werden.Ziel der Berufsweltmeisterschaften ist die ständige Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe und der Berufsbildung weltweit – auf innovative Art und Weise. Derzeit hat WorldSkills weltweit knapp 70 Mitgliedernationen, gegen die sich Walter Sailer im Oktober behaupten muss. "Wir bekommen nur mehr einen Teil des Planes zum Üben, ein Element wird eine Treppe sein, das andere ein Rahmen", sagt Sailer.Nun hat Walter Sailer ein knappes Jahr Zeit, sich auf den großen Bewerb vorzubereiten, für den er eine ganze Woche in die Vereinigten Arabischen Emirate reist. Dann heißt es noch Sponsoren für das benötigte Werkzeug finden, das er rechtzeitig verschicken muss. Dann heißt es nur noch dem großen Druck standhalten, Konzentration, Vorsicht bei der Essenswahl, ans Klima anpassen und die Englisch-Kenntnisse auffrischen.