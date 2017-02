Mitarbeitermedaille der Wirtschaftskammer für Tischlerei Fleck in Stuben

15.02.2017, 10:56 Uhr

Tischlerei Fleck ist ein klassischer Familienbetrieb mit langjähriger Tradition.

Bronze und Silber

STUBEN. Tischlermeisterin Nicole Fleck übernahm den Betrieb am 1. Jänner 2015. „Wir haben immer Lehrlinge ausgebildet und versucht, sie auch als Gesellen, als Facharbeiter in unserem Betrieb zu halten“, erklärte die Jungunternehmerin beim Betriebsbesuch von Kommerzialrätin Andrea Gottweis. „Unsere Mitarbeiter gehören zu unserem Team dazu, genauso wie mein Vater, der mich nach wie vor beratend unterstützt.“Als Dank und Anerkennung für die 20-jährige Tätigkeit im Betrieb überreichte KommR. Gottweis die Bronzene Mitarbeitermedaille der Wirtschaftskammer Burgenland an Norbert Frühwirth. Sein Kollege Adolf Puhr erhielt die Silberne Mitarbeitermedaille für die bereits 25-jährige Beschäftigung in der Tischlerei Fleck.