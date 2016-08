Town & Country feiert Spatenstich in Großpetersdorf

28.08.2016, 07:35 Uhr

Erstes Town & Country-Haus aus Oberwart wird im Bezirk realisiert.

Nur vier Monate Bauzeit

GROSSPETERSDORF. Am Freitag feierte Town & Country Oberwart den Spatenstich für das Einfamilienhaus der Familie Jessica und Philipp Pirkl in Großpetersdorf.Gemeinsam mit den beteiligten Handwerksunternehmen aStifterBau und HEGA Haustechnik sowie Bürgermeister Wolfgang Tauss geben Fam. Pirkl sowie Geschäftsführer Kurt Medlitsch den Startschuss für eine geräumige Stadtvilla 150.„Dieses Haus wird massiv gebaut und in nur 4 Monaten Bauzeit schlüsselfertig übergeben. Die Verwendung von Markenprodukten sowie die Arbeit mit regionalen, ausschließlich österreichischen Handwerksbetrieben garantieren höchste Qualität“, berichtet Medlitsch.Das engagierte Team von Town & Country Haus Oberwart unter seiner Leitung sowie Bauleiter BM Hans Geschrey gratulierten der Bauherrschaft und ließ diesen wunderschönen Tag bei Sonnenuntergang mit einem Glas Sekt ausklingen.