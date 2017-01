Unser Familienbetrieb: Beim Modehaus Balaskovics hält die Familie zusammen

31.01.2017, 18:00 Uhr

1989 eröffnete Stefan Balaskovics sein Herrenmodengeschäft in der Oberwarter Alag-Passage (Kauf&Park). Seine Frau Maria und später seine Töchter Julia und Melanie waren immer an seiner Seite.

OBERWART (kv). Seit März 2016 überstrahlt das neue Geschäftsgebäude die Dornburggasse und beheimatet alle Modeabteilungen unter einem Dach. Der Name Balaskovics steht für hochwertige und elegante Herren, Damen- und natürlich Anlassmode wie Ball- und Brautkleider. "Mir lag vor allem die Brautmode am Herzen, für die wir im Geschäft einen angemessenen und abgeschiedenen Platz geschaffen haben", sagt Jung-Chefin Julia Geosics.

Ein Blick zurück

Für das Geschäft bestimmt

Jeder macht das, was ihm am besten liegt

Mutter und Geschäftsfrau

Familientisch

Am Puls der Zeit

Verantwortung abgeben

Im September 1963 startete Stefan Balaskovics seine kaufmännische Lehre bei Besser und entschied sich nach zahlreichen Weiterbildungen für den Schritt in die Selbständigkeit. Gattin Maria Balaskovics führte damals ein Lebensmittelschäft in Dürnbach, trotzdem arbeitete sie auch im Geschäft ihres Mannes mit und übernahm 1994 die Leitung im Damenmodengeschäft in Großpetersdorf.Im Jahr 1999 vereinte man die Damen- und Herrenmode im neuen Geschäft in der Steinamangererstraße, das bis zum Umzug 2016 bestehen blieb.Trotzdem die erstgeborene Tochter Melanie für die Geschäftsübernahme vorgesehen war, lag der jüngeren Tochter Julia der Geschäftssinn ihres Vaters einfach im Blut. "Ich verbrachte schon als Kind jede freie Minute im Laden meiner Mutter oder meines Vaters und ich habe es geliebt. Die Gespräche mit den Kunden, die Warenlieferungen, es machte mir einfach Freude", erzählt Julia.Am Ende hat sich alles gefügt und wollte Melanie ihren eigenen Weg gehen. Nach ihrem Studium wurde sie Moderatorin beim ORF und Julia ist mittlerweile neben ihrem Vater die Geschäftsführerin von Topmoden Balaskovics. "Auch mein Mann ist ins Geschäft eingebunden, damit er mir zur Seite stehen kann, wenn sich mein Vater endgültig zurückzieht", so Julia Geosics.Die Aufgabenbereiche sind klar abgesteckt, jeder kümmerst sich um die Belange, die ihm am besten liegen: Stefan Balaskovics managed die Herrenmode, Julia die Damen- und Brautmode und sie teilt sich mit Mutter Maria den Wareneinkauf. "Auch meine Schwester hilft immer mit, wenn der Bedarf besteht. Ihr liegt vor allem das Organisatorische", so Julia.Die dritte Generation steht bereits in den Startlöchern, denn Julia Geosics kümmert sich neben dem Geschäft auch um ihre 4-jährige Tochter und den zwei Jahre jüngeren Sohn. "Am Ende ist alles eine Sache des guten Zeitmanagements. Unverzichtbar ist dabei natürlich auch der familiäre Zusammenhalt."Arbeit und Familie so eng vereint ist naturgemäß auch Nährboden für Konflikte. Umso wichtiger ist es, dass alle Angelegenheiten angesprochen und offen ausdiskutiert werden. "Wir kommen am Familientisch zusammen und entscheiden dann alles gemeinsam." Das betraf natürlich auch das Megaprojekt des neuen Stores. "Die Zeiten haben sich geändert. Natürlich haben wir auch das EO gespürt und die Innenstadt wurde immer leerer. Wir haben uns spezialisiert, doch das Geschäft wurde nach und nach einfach zu klein. Viele Entscheidungen mussten getroffen werden und man war sich nicht immer einig. Doch am Ende hat die Familie auch das wunderbar hinbekommen."Um immer 'au vogue' zu sein, gehören natürlich auch viele Reisen dazu. Der Besuch der zahlreichen Fachmessen im In- und Ausland sind eine Arbeitsaufgabe, die Julia besonders zu lieben scheint. Geschickt wählt sie die neuesten Trends aus und ihr geübter Blick ist vor allem für Damen, die auf der suche nach dem perfekten Braut- oder Abendkleid sind, von großem Vorteil.Der Zeitpunkt der Geschäftsübergabe ist bei Familienunternehmen oftmals eine heikle Sache. Nicht so bei Familie Balaskovics. "Man muss einfach loslassen können und am Ende überwiegt bei mir die Freude vor der Wehmut", sagt der Seniorchef, wobei Maria und Julia sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen konnten. Doch alles in allem herrscht in der Familie eine Harmonie, die jeder Kunde und auch die Mitarbeiter angenehm spüren.Weitere Berichte lesen Sie hier