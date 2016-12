Weltladen Pinkafeld - Weihnachtsgeschenke mit Mehrwert

14.12.2016, 23:57 Uhr

Schöne Geschenke für Ihre Liebsten!Die österreichischen Weltläden zaubern mit ihren Geschenksideen aus dem globalen Süden ein Leuchten in die Augen der Beschenkten. Nicht umsonst strömen besonders vor Weihnachten zahlreiche Geschenk-Suchende in unsere Läden. Wenn auch Sie dieses Jahr etwas ganz Besonderes schenken möchten, freuen wir uns auf Ihren Besuch.

BIOSFAIR – Kosmetik für Anspruchsvolle

Mit BIOSFAIR, einer bio-zertifizierten und veganen Kosmetiklinie aus Fairem Handel, bietet der Weltladen eine Österreich-Neuheit.Geplant und entwickelt wurden die Rezepturen der BIOSFAIR-Pflegeprodukte für Gesicht, Körper und Haar von EZA Fairer Handel in enger Kooperation mit Maria Pieper, der österreichischen Pionierin im Bereich Natur- und Biokosmetik. Hergestellt werden sie in der Pieper Biokosmetik-Manufaktur in Salzburg.Über 20 pflanzliche Rohstoffe von EZA-Partnerorganisationen kommen zum Einsatz. Von Arganöl bis Zitronengras. BIOSFAIR ist vegan, erfüllt die in Österreich geltenden strengen Richtlinien für zertifizierte Biokosmetik und ist mit dem Austria-Bio-Garantie-Siegel (ABG) ausgezeichnet.BIOSFAIR umfasst aktuell 12 aufeinander abgestimmte und gut kombinierbare Pflegeprodukte, die sich für alle Altersgruppen und die ganze Familie eignen.Weniger, dafür aber vom Besten, achtsam zu den Menschen und zur Natur – dafür steht BIOSFAIR. Die Pflegeserie ist ab sofort im Weltladen erhältlich.

Weltladen Pinkafeld

Marktplatz 5

7423 Pinkafeld

03357/43250

pinkafeld@weltladen.at