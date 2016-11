Adventliche Singstunde des Tiroler Volksmusikvereins

Aufgrund des großen Erfolges der Liedaktion „Sing ma a Tiroler Liad“ im vergangenen Jahr haben sich die damaligen Partner auf Initiative des Tiroler Volksmusikvereins erneut an einen Tisch gesetzt und freuen sich, nun ein Weihnachtsliederheft präsentieren zu können, in dem 20 traditionelle Weihnachtslieder verewigt sind.

Die Arbeitsgruppe Osttirol des Tiroler Volksmusikvereins lädt alle Sangesbegeisterten zu einer adventlichen Singstunde ein, um unter der Anleitung von Karin Walder und Ludwig Pedarnig diese heimischen Weihnachtslieder neu zu entdecken. Für die passende Instrumentalbegleitung sorgt die Lienzer Zithermusig. Für alle Teilnehmer gibt es ein Gratis-Exemplar des Liederheftes, das bestimmt auch für den Hausgebrauch in der Vorweihnachtszeit genützt werden kann. Die Singstunde beginnt am Sonntag, den 4. Dezember 2016 um 16 Uhr beim Kirchenwirt in Lienz. Es ist keine Anmeldung erforderlich.