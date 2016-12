Autorenlesung Bernhard Aichner

AT

Am Montag, 9. Jänner 2017, liest Autor Bernhard Aichner aus seinem Roman „Totenrausch“. Die Veranstaltung startet um 19 Uhr in der Aula des Lienzer Gymnasiums. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich.