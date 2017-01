Broseidon kommt wieder in das Lienzer Irish Pub

Nach ihrer Gründung im Juni 2015 spielte die heimische Band, mit Lukas Bachlechner (Schlagzeug), Florian Eder (Gesang, Gitarre), Alexander Schneider (Gesang) und Johannes Steinringer (Klavier, Gesang) schon zahlreiche Konzerte auf den Bühnen Osttirols und hat sich mittlerweile schon in der Szene etabliert.

Nach ihrem fulminanten Konzert im letzten Jahr kehren die 4 Jungs nun wieder am 3. Februar 2017 um 20.30 Uhr zurück in das Lienzer Irish Pub „The Celt’s“.

Über alte Bluesklassiker, Oldies und Austro Pop, bis hin zu aktuellen Hits wird an diesem Abend alles vertreten sein. Eintritt: freiwillige Spenden.