AT

, Hauptstraße 84 , 9920 Sillian AT

Bücherei , Hauptstraße 84 , 9920 Sillian AT

Gemütlich bei Kaffee und durch Plaudern das Medium Computer näher kennenlernen können Interessierte bei der „Computeria“ am Donnerstag, 2. Februar von 14.30 bis 16 Uhr in der Bücherei Sillian.

Freiwillige Helferinnen und Helfer der Gruppe Minteinand erklären Interessierten Handy, Tablet & Co. Unterstützt werden sie dabei von Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Schule Sillian.

Es stehen Laptops, I-Pad und eBooks zum Üben zur Verfügung.