Enneagramm – 9 Wege, das Leben zu meistern

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Am 13. und 14. Jänner findet im Bildungshaus Osttirol das Seminar "Enneagramm" statt. Das Seminar dient um die Persönlichkeitsmuster des Enneagramms zu erleben, zu verstehen und für die eigene Entwicklung zu nützen.

Das Enneagramm ist ein vielfach bewährtes Persönlichkeitsmodell, das neun verschiedene Grundtypen und ihre spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten beschreibt. Es ist überall anwendbar, wo Menschen zusammen leben, arbeiten, lernen oder gemeinsam Aufgaben bewältigen. Es fasziniert, weil es sowohl im Arbeitsleben als auch in der privaten Umgebung Einblick und Verständnis für das eigene Verhalten und das anderer bietet.

Ziel dieses Seminars ist es, seinem eigenen Muster mit der je spezifischen Dynamik auf die Spur zu kommen und es Schritt für Schritt zu verändern. So erlangt man im Alltag mehr Handlungsspielraum und Wachstum wird möglich.

Beginn ist am Freitag, 13. Jänner um 16 Uhr und am Samstag, 14. Jänner um 9 Uhr im Bildungshaus Osttirol. Der Beitrag beläuft sich auf 139,- Euro. Nähere Infos, sowie Anmeldung bis 9. Jänner unter 04852 651330.