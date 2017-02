Fasching am Johannesplatz

Am Faschingsdienstag, 28. Februar, wird am Johannesplatz in Lienz ab 11.30 Uhr der Fasching gefeiert. Neben frischen Faschingskrapfen und anderen Köstlichkeiten, gibt es musikalische Unterhaltung durch DJ Night und ein Kinderprogramm mit Clown Max. Die Maskenprämierung findet um 15 Uhr statt.