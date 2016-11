Filmvortrag „Norwegen – Abenteuer Kajak am Polarkreis“

Filmemacher, Abenteurer und Extrem-Paddler Olaf Obsommer präsentiert am 3. Dezember um 19.30 Uhr in den SUN Appartements Matrei sein neues Programm „Norwegen – Abenteuer Kajak am Polarkreis“ auf Großleinwand.

Olaf Obsommer berichtet über Abenteuer im Kajak aus dem Königreich der Mitternachtssonne im Norden Norwegens. Im Nationalpark Lomsdalen ließen zugefrorene Seen und der hohe Wasserstand des Flusses, das Team an ihre Leistungsgrenze stoßen – 4 Tage verbrachten sie abgeschieden von jeglicher Zivilisation in der Wildnis - belohnt wurden sie mit atemberaubendem Wildwasser in einer grandiosen Kulisse.

Zum Einsatz kam dabei auch eine Flugdrohne, die spektakuläre Action und wunderschöne Landschaftsaufnahmen ermöglichte.

Des Weiteren gibt es noch einen kurzweilige Film, ohne Adrenalinfaktor über die idyllische Seenplatte in Meckpomm.

Wie immer kommentiert Olaf mit einem zwinkernden Auge die Filme live.