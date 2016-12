30.12.2016, 16:03 Uhr

Ich möchte in ein fernes LandWo der Himmel die Erde küssen kannWo alle Menschen Freunde sindWo kein einziges Kind mehr gequält wirdKein einziges Kind dem Krieg zum Opfer wirdWo keine Frau nur lieben muss . . .Wo die natürliche Sonne auch die behagliche Wärme spendetWo der Wind die Nähe weiter trägtWo immer im Ende auch ein Anfang liegtWo immer das Vertrauen auch wachsen darf

Wo Worte sich nicht schämen müssenSie frei und unbeschwert sich verströmen dürfenWo immerfort die Ohren zuhören könnenWo alle Herzen dieser Welt auch Flügel tragenWo das Kinderlachen die Welt verschöntWo Hände Kraft verleihenWo Gefühle auch die Empfindungen besitzenWo Gesichter ohne Masken auskommen könnenDoch ich bin in einem Land, in einer RegionWo sich die Menschen das Glück in die Adern spritzenWo das schnöde Geld die Welt regiertWo der Hass die Liebe verdrängt hatWo Kinder sexuell missbraucht werdenWo es auch häufig Gewalt gibt in den FamilienWo man alte und ältere Menschen ins Heim stecktWo die Traurigkeit ein häufiges Phänomen geworden istWo die Freude nur in den Gedanken vorkommtWo ständig in den Medien über tobende Kriege berichtet wirdWo der Klatsch und der Tratsch wichtiger ist als die UmweltWo Angst die Gefühle lähmtWo die Politiker sich nur mit sich selbst beschäftigenWo Kinder keine wirkliche Zukunft habenWo Menschen jeden Tag an ihre Armut erinnert werdenWo Flüchtlinge nicht wissen, wie es für sie ausgehtWo das Blablabla auf der Tagesordnung steht . . .GEDICHTE VERZAUBERN DEN TAG - GENAUSO AUCH IM NEUEN JAHR 2017!ICH SCHENKE EUCH ALLEN MEIN GEDICHT ZUM JAHRESWECHSEL 2016/2017 . . .EINFACH SO . . .