Gewinnspiel: Vortrag Astrologischer Blick ins Jahr 2017 mit Silke Schäfer

Am Donnerstag, 19. Jänner 2017 kommt die Schweizer Starastrologin Silke Schäfer zu einem Vortrag nach Sillian.

In diesem Vortrag spricht die Astrologin über die Chancen und Risiken des Jahres 2017. Außerdem erhält man an diesem Abend viele Informationen über günstige und herausfordernde Zeitfenster, über gesellschaftliche Trends sowie Entwicklungsmöglichkeiten aller 12 Sternzeichen.

Im zweiten Teil spricht Silke Schäfer über die nächsten Jahre mit Hauptfokus auf das Jahr 2024, wenn Pluto für 20 Jahre in das Zeichen Wassermann wechseln wird. Dann beginnt die Zeit der Weltraumbesiedelung, der Schwingungsmedizin und der Robotermenschen.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Kultursaal von Sillian.



Gewinnspiel: Seminarzentrum Lebensraum verlost wieder 5 x 2 Karten für den Vortrag.



Ein Klick genügt! Viel Glück!!



Die Gewinner werden am 16. Jänner 2017 per E-Mail von uns verständigt!