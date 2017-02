13.02.2017, 16:48 Uhr

zum selben Zeitpunkt mit noch größerem Gewichterscheint sie mir ohne jede Listund schlägt mich deutlich mit einem festen Schlag ins Gesicht . . .Dann treten die Funken auf, ein ganzes Flammenmeermein betroffenes Herz ruft alle erdenklichen Engel herder große Himmel aber über mir ist ein einziges Meerund in der Vorstellung sehe ich mich wie sooft als Clownsehr weit am anderen Rand der Welt zu schaunvöllig auf mich alleine gestellthoffe, dass es noch so etwas wie eine Hoffnung für mich gibtam anderen Ufer einer durchgeknallten Welt . . .

Ich spüre dann so unmittelbar, dass dies ja nur ein Traum,eben eine Vorstellung warund lehne mich entspannt zurückda habe ich doch wieder Glück gehabtals Clown im mächtigen Lebensgeschick . . .