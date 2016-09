AT

, Kärntner Str. 42 , 9900 Lienz AT

Bildungshaus Osttirol , Kärntner Str. 42 , 9900 Lienz AT

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Am Freitag, 14 Oktober 2016 findet im Bildungshaus Osttirol ein Vortrag mit O. Uni.-Prof. Dr. Georg Fischer zum Thema "Israels Vorfahren als Flüchtlinge und Fremde" statt.

Abraham, Jakob, Josef, Mose. Die großen Gestalten der Bibel waren lange Teile ihres Lebens auf der Wanderschaft und andauernd auf "fremdem Boden".

In dieser Zeit haben sie Erfahrungen gemacht, die den Glauben an Gott wachsen ließen.

Im Blick auf die heute drängenden Probleme unzähliger Menschen auf der Flucht und einer nicht zu ermessenden Zahl von Heimatlosen können die biblischen Texte Orientierung geben und tiefere Dimensionen erkennen lassen.

Beginn ist um 19 Uhr im Bildungshaus Osttirol. Anmeldung unter 04852/65133-0 erforderlich.