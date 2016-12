Kriminalstück "Der Larvenschnitzer"

"Der Larvenschnitzer" so lautet das Kriminalstück in 3 Akten von Staller Karl, welches von der Theatergruppe Hinterbergler/Ainet 2017 aufgeführt wird:

Die Idylle zur Adventzeit ist trügerisch im Ort, werden doch drei Personen ermordet.

Bei Alfons Beinkofer, Geschäftsinhaber einer Schnitzerei und seiner Frau Isabell lebt und arbeitet auch sein gehörloser Bruder Hilarius. Dieser ist als Larvenschnitzer eine Koryphäe. Einen Tag vor der geplanten Larvenausstellung taucht auf einmal Arni – ein alter Bekannter von Alfons – auf. Wieso darf sich Arni nicht mehr bei Alfons blicken lassen? Und wieso versucht Arni jetzt diesen zu erpressen? Was niemand weiß, die zwei und einer der Ermordeten – Peter Kupfer – begingen vor ein paar Jahren einen Banküberfall.

Der im Mordfall ermittelnde Kommissar Horst Mair sieht den Zusammenhang mit den Geschehnissen im Hause Beinkofer. Hier muss alles begonnen haben, aber wird es auch hier enden?

Ein Kriminalstück voller Intrigen und Spannung bis zum Ende ... in gewohnter Tatort-Manier.

Die Premiere findet am 14. Jänner um 20 Uhr im Geimeindesaal von Ainet statt. Weitere Termine sind der 20., 21., und 27. Jänner jeweils um 20 Uhr, sowie am 29. Jänner um 16 Uhr. Kartenreservierung unter +43 664 1105649 (von 18 bis 20 Uhr).