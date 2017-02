„La douceur et l’esprit“ in der Spitalskirche

Mit dem Schwerpunkt auf die Interpretation der affektreichen und ausdrucksstarken Musik des 18. Jahrhunderts, präsentiert sich am 18. Februar 2017 das Ensemble „La douceur et l’esprit“ - was übersetzt "Das Süße und das Lebhafte" heißt.

Die Besetzung Violine, Oboe, Blockflöte, Viola da Gamba und Cembalo ist prädestiniert für das reiche Kammermusikwerk deutscher Komponisten wie Telemann und Fasch, andererseits für italienische oder französische Komponisten wie Corelli, Vivaldi oder Morel.

Neben diesen fühlt sich das Ensemble, bestehend aus Veronika Egger, Marianna Bisacchi, Nadia Prousch und Anika Dobreff auch dem frühbarocken und zeitgenössischen Repertoire verpflichtet, das durch Komponisten wie Merula oder Riccio bzw. Radulescu oder Resch vertreten ist.

Beginn ist um 20 Uhr in der Spitalskirche. Karten für die Veranstaltung sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.