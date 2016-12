„Literatur im Schaufenster“, eine literarische Weihnachtfeier

Lienz: Stadtbücherei |

Am 16. Dezember lädt die Stadtbücherei Lienz im Rahmen von „Literatur im Schaufenster“ zu einer literarischen Weihnachtsfeier.

Die über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Autoren Matthias Bauer, Hans Salcher sowie Peter Stan stimmen das Publikum an diesem Abend mit ihren zum Teil speziell für den Abend geschriebenen Texten und Erzählungen auf Weihnachten ein.

Das Konzept der Veranstaltung ist ebenso einfach wie inzwischen bewährt. An drei Leseplätzen in und vor der Bücherei wird zeitgleich erzählt. Das Publikum muss sich also entscheiden, wem es zuhören möchte. Zu kurz kommt allerdings niemand, denn jeder der eingeladenen Literaten wird jeweils drei Texte zum Besten geben und an jedem vorbereiteten Ort einmal erzählen. Somit hat jeder Zuhörer die Möglichkeit sowohl jeden der besonderen Leseplätze als auch jeden Autor kennenzulernen und ihm zuzuhören.



Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Lienz.