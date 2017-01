MEIN VERSPÄTETER NACHRUF FÜR DEN CLOWN DIMITRI - EIN ECHTER POET . . .

01.01.2017, 10:48 Uhr

Seine Fortbildungen waren sehr teuer, der Preis sollte abschrecken, das Vorsortieren erleichtern, für ihn habe ich oft das letzte Geld zusammen gekratzt, nur um noch an dr einen oder anderen Veranstaltung teilnehmen zu können . . . es hat sich amortisiert, schon lange, den Wert erkennt man erst viel später . . . wenn man mittendrin steht im Gestalt-Prozess einer Clowns-Fortbildung . . . überzeugend waren seine Ansichten über die Welt der Dinge, seine Sichtweisen aus dem Fundus der Anthroposophie, in der er einen großen Vorsprung hatte, er kannte sich aus in den Schriften eines Rudolf Steiners . . . er lebte diese Welt, er übertrug auch diesen Ansatz auf seine eigenen Kinder und Enkel, natürlich auch auf uns als verrückte und wissbegierige Studenten . . .Ich verneige mich vor dem großartigen Clown DIMITRI in DEMUT . . . ich vermisse ihn, ich spüre einen großen Verlust in mir. Er hat der Welt so viel gegeben, so viel hinterlassen, dass wir sein Vermächtnis weiterführen können und auch müssen . . . ich bin dabei mit meinen eigenen Möglichkeiten, jetzt noch stärker als zuvor, er war mein Mentor, mein Gestalter, mein Ideengeber, mein großes Vorbild!!! . . . ein paar Tränen kann ich nicht vermeiden, sie gehören ihm ganz allein . . . verzeih, lieber DIMITRI, dass ich erst jetzt auf dein Ableben reagieren konnte, ich hoffe, du übst in deiner Welt dort oben Nachsicht mit mir . . . Danke . . .DU BLEIBST UND BIST AUCH WEITERHIN IN MEINEM HERZEN!!!ICH VERMISSE DICH GANZ FURCHTBAR!!!!!!! . . .