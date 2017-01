Meine Gedanken fragen nicht lange . . . sie wollen aufgeschrieben werden . . .

27.01.2017, 09:35 Uhr

das Richtige zu finden, das Richtige zu tun,sind große Herausforderungen,jetzt in einer verrückten und durchgedrehten Zeit,wem soll man glauben, an wen kann man sich halten??von der Politik ist nichts zu erwarten,die arbeiten ausschließlich für sich,sind beschäftigt mit ihren Eitelkeiten,sind überheblich, fast anmaßend,

versprechen viel und halten wenig,verkaufen den alten Hut für einen neuen,Politik ist ein Versuch,wie andere Versuche auch,meistens aufgebaut auf den Lügen,einer unaufrichtigen Idee,das Warten auf Änderungen ist sinnlos,es gibt keine Hoffnungen,es gibt nur das, was ist,und das ist mehr als SCHRECKLICH,ich frage mich jeden Tag,wie es weitergehen soll,in diesem politisch-gesellschaftlichen Irrenhaus????Wir haben (hätten) etwas anderes verdient,lassen uns aber vorführen,meistens an der Nase,andere Körperteile kämen auch in Frage!!!Ich beginne mir ernsthaft Sorgen zu machen,ob es noch etwas mit uns wird???ICH MÖCHTE KEIN TOLLHAUS!!!