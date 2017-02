Lienz: Eltern Kind Zentrum |

Mit neuem Schwung geht es auf Richtung Frühjahr. Kleine HandwerkerInnen und Bastelfreunde ab 3 Jahren können in Meister Eder´s Kreativwerkstatt nach Herzenslust mit verschiedenen Materialien experimentieren und ihre künstlerischen Fähigkeiten spielerisch ausleben. Nicht das Endprodukt steht im Vordergrund, sondern die Freude am Tun. Die Kreativwerkstatt startet am 7. März 2017 und findet jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr im Eltern Kind Zentrum statt.



Infos und Anmeldung im EKiZ-Büro, Rechter Iselweg 5, 9900 Lienz

per E-mail: office@ekiz-lienz.at, telefonisch unter 04852 / 61322