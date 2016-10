Monatlicher Treffpunkt der Generationen

AT

„Fit for family“ des Kath. Bildungswerkes, der Kath. Familienverband und das Bildungshaus Osttirol organisieren ab 17. Oktober einen monatlichen Treffpunkt im Bildungshaus Osttirol für Eltern und Großeltern, die ihre (Enkel)-Kinder betreuen und gemeinsam mit Gleichgesinnten wertvolle Zeit verbringen möchten.

Den Start macht am 17. Oktober von 15 bis 17 Uhr „Märchen und Geschichten für Klein und Groß“. Weitere Termine sind der 14. November unter dem Motto "Spielen früher und heute" und der 12. Dezember mit dem Thema "Weihnachten in aller Welt".

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um rechtzeitige Anmeldung unter 04852 651330 im Bildungshaus Osttirol gebeten.