Am Mittwoch, 1. Feber 2017, hält Susanne Gewolf um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Lienz (Vortragsraum; Zutritt über Innenhof) einen Vortrag über heimische Farnpflanzen.

Der Vortrag liefert eine allgemein verständliche Einführung in Osttirols Farnflora und erläutert unter anderem Baupläne, Biologie und Ökologie ausgewählter Artengruppen. Zudem werden ausgewählte Farne Osttirols in Wort und Bild dargestellt.