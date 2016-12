Neujahrskonzert im Stadtsaal Lienz

Mit einem Neujahrskonzert des Sorbischen Nationaltheaters am 6. Jänner wird das (Kultur-) Jahr 2017 begrüßt. An diesem Abend eröffnen Erstklassige GesangssolistInnen, Orchester, Ballett und viele schwungvolle Walzer, Operetten-Couplets, Arien und Schlager das Programm 2017 der Stadtkultur Lienz. In der Pause lädt die Stadt Lienz, wie jedes Jahr wieder zu einem Glas Sekt ein. Beginn ist um 20 Uhr im Stadtsaal von Lienz. Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.