Osttiroler Streichertage 2017 in Matrei

, 9971 Matrei in Osttirol AT

Kinosaal Matrei , 9971 Matrei in Osttirol AT

Von Freitag, 10. bis Samstag, 11. Februar 2017 finden im Kinosaal von Matrei die Streichertage 2017 statt. Musikschülerinnen und Schüler sowie interessierte Streicher aus ganz Osttirol und Oberkärnten nehmen an diesem zweitägigen Orchesterkurs teil.

Der Kurs wird von Musikschuldirektor Jo Mair, Alexandra Kratsch und Sonja Theresiak organisiert und ist ein Veranstaltung zum zwanzigjährigen Bestandsjubiläum der Landesmusikschule Matrei - Iseltal.

Die Osttiroler Streicher-Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Dozenten, so dass alle Teilnehmer umfassend betreut werden können.

Als Dozenten werden wie beim letzten Mal Mitglieder des Orchesters Sonarkraft und heuer erstmals der junge Dirigent Benedikt Melichar zur Verfügung stehen.

Das Orchester Sonarkraft gibt am Samstag den 11.02.2017 im Anschluss an den Auftritt der Teilnehmer ein Konzert. Außerdem wird die junge Studentin „Anastasia Dhimitri“ (von Prof. Christos Kanettis) des Tiroler Landeskonservatoriums mit Tschaikowsky´s „Souvenir d’un lieu chèr“ als Solisten auftreten. Dies ist für das Osttiroler Publikum und vor allem für die Streicherinnen und Streicher die Möglichkeit, ein hervorragendes junges Orchester mit Solistin hautnah und live zu erleben.

Am Samstag den 11. Februar findet um 19:30 Uhr die Schlussveranstaltung dieses Kurses mit dem Teilnehmerorchester statt.

Ab 20:00 Uhr wird dann das Streichorchester „Sonarkraft“ sein Konzert mit Werken von Holst bis Tschaikowsky und einigen musikalischen Überraschungen geben.