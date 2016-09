Premiere "Föhn" der Heimatbühne Strassen

Die Heimatbühne Strassen feiert am 8. Oktober 2016 die Premiere ihres diesjährigen Theaterstückes "Föhn". Das Stück, geschrieben von Julius Pohl und überarbeitet von Gabriele Papp handelt von einem Drama aus der Bergwelt in 4 Akten. Beginn ist um 20 Uhr im Kultursaal Strassen.

Des weiterem wird das Stück am 16., 26. und 31. Oktober jeweils um 20 Uhr und am 23. und 30. Oktober um 18 Uhr aufgeführt.

Das Platzangebot ist begrenzt, um Reservierung unter 0664 58 77 392 (zwischen 16 u. 20 Uhr) wird gebeten.