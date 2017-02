Tristach: Gemeindezentrum |

Das Katholische Bildungswerk Tristach lädt am Dienstag, 14. Februar 2017 um 19.30 Uhr zum Vortrag "Rebellen, Zauberer und Hexenleut…." in das Gemeindezentrum nach Tristach. Historiker Mag. Heinz Kröll referiert an diesem Abend über die Vertreibung der Deferegger Protestanten in der Reformationszeit.