SCHAUANWEISUNG EINES BEHERZTEN CLOWNS UND HEILERS . . .

06.01.2017, 10:53 Uhr

es gibt so viele gescheite Leute,Du musst ja nicht selber denken,Schau, die Welt ist doch so schöööööön . . .Schau, die Welt ist doch so schön,es gibt so viele potente Leute,du musst ja nicht selber auf dieser Schiene reiten,Schau, die Welt ist doch so schööööööööööön . . .Schau, die Welt ist doch so schön,es gibt so viele vitale Leute,Du musst ja nicht selber leben,Schau, die Welt ist doch so schööööööööööön . . .Schau, die Welt ist doch so schön,es gibt so viele dumme Leute,du musst ja nicht selber so dumm sein,Schau, die Welt ist doch so schööööööööööööööööööön . . .JÜRGEN-F. SCHOHR, 6. Jänner 2017, Clown und Heiler