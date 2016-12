Sillianer Adventmarkt

AT

, 9920 Sillian AT

Marktplatz , 9920 Sillian AT

Sillian: Marktplatz |

Am dritten Adventwochenende, 17. und 18. Dezember 2016 veranstalten die Gemeinde Sillian und der Tourismusausschuss Sillian wiederum den schon traditionellen und sehr beliebten Adventsmarkt am Marktplatz Sillian. Mit kreativen Angeboten, heimischen „Schmankerln“ und anspruchsvollem Rahmenprogramm stimmt sich die Marktgemeinde Sillian auf Weihnachten ein.

15 Anbieter werden auch heuer wieder diverse Produkte und Geschenkartikel präsentieren und zum Kauf anbieten. Produkte aus Holz, Keramik und Glas werden das Angebot ergänzen.

Für das leibliche Wohl werden Pustertaler Schmankerln wie Tirtlan oder Strauben, Würstel, aber auch Kastanien und warme Getränke angeboten.

Das stündliche Rahmenprogramm umfasst ein attraktives Kulturprogramm mit Vorführungen heimischer Musikgruppen. Den Abschluss bildet ein Weihnachtskonzert mit Anras Brass. Ebenso organisieren Kinder am Sonntag wieder einen vorweihnachtlichen Tausch- und Flohmarkt mit Spielsachen, Büchern und vielem mehr.