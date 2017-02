Szenische Lesung „Johanna“ von Cornelia Rainer

Mit einer szenischen Lesung des Stücks "Johanna" der gebürtigen Osttirolerin Cornelia Rainer wurde 2015 die Woche "Spielfeld Kultur" eröffnet. Die Begeisterung war so groß, dass das Stück nun auch am 10. Februar 2017 um 20 Uhr in der Aula des BG/BRG einem breiteren Publikum präsentiert wird.Das Stück: Johanna von Orléans veränderte die Welt, indem sie als erste Frau ihrer Zeit in den Krieg zog und den Männern die Stirn bot. Unzählige Dichter von Schiller bis Brecht haben sich ihrer Legende angenommen. Für Autorin und Regisseurin Cornelia Rainer steht sie für Mut, Selbstvertrauen, Hoffnung, Glaube, Selbstbestimmung. Und gerade in einer Zeit, in der immer mehr Jugendliche daran glauben, dass es nichts mehr gibt, woran man glauben kann, ist es höchste Zeit, dass wieder eine "Johanna" voran reitet. Die Menschen von heute sehen sich einer Vielzahl von Möglichkeiten gegenüber, welche eine große Freiheit, aber auch eine große Überforderung und Orientierungslosigkeit mitbringen. Wozu lohnt es sich heute noch zu kämpfen? Woran glaube ich? Was sind meine Wünsche und Träume? Wo liegen meine Grenzen? Was ist im Leben wichtig für mich? „Johanna“ ist eine Geschichte über den Kampf, den wir mit den vielen Anforderungen von außen auszutragen haben, den Kampf gegen die Ängste, den Kampf für dein eigenes Leben. Die Geschichte der Johanna von Orleans wirft noch heute Fragen auf, die aktueller sind denn je und die Jugendliche genauso interessieren wie Erwachsene.

Das Stück wird als szenische Lesung gezeigt, im Anschluss an die Vorstellung findet ein Publikumgespräch mit der Regisseurin und den Schauspielerinnen statt.Karten für die Veranstaltung sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.