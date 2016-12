Theater "Baby wider Willen"

In Außervillgraten öffnet sich wieder der Bühnenvorhang im Haus Valgratta und es wird wieder Theater gespielt. Schon seit Oktober laufen die Proben für das heurige Stück mit dem Titel "Baby wider Willen". Es ist ein Schwank in 3 Akten von Bernd Gombold. Zum Inhalt: Bürgermeister Hans Himmelreich ist durch die tatkräftige Unterstützung seiner Mutter Erika auf dem Sprung in die Landesregierung. Seine Frau Christa kommt von der Kur zurück, und nichts mehr im Hause Himmelreich ist so wie es einmal war. Hans kann sie nicht abholen weil ein wichtiger politischer Termin ansteht. Landstreicher Theo ist auch wieder einmal im Dorf und das verspricht nichts Gutes. Frau Schäufele versucht vehement für Zucht und Ordnung zu sorgen. Die Polizei ist einem Kindesentführer auf der Spur und Gemeindearbeiter Peter ist nicht gerade von Arbeitseifer gesegnet. Sonja, die Sekretärin versucht mit Theo irgendwie alles wieder in Ordnung zu bringen .....

Die Premiere ist am Mittwoch, den 28. Dezember um 20 Uhr im Haus Valgratta.

Weitere Termine: Donnerstag, 29. Freitag, 30. Dezember, Montag,

2. Jänner, Mittwoch, 4. Jänner und Donnerstag, 5. Jänner jeweils um 20 Uhr.

Kartenresevierungen unter 0664/14 28 557 oder 04843/5452 (Lusser Josef)